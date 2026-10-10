Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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10 октября родилась водка.

10 октября родилась водка.

В этот день в 1503 году в одном из монастырей Московского Кремля произошло событие, которое вряд ли кто-то тогда счёл историческим.

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