10 октября родилась водка.

В этот день в 1503 году в одном из монастырей Московского Кремля произошло событие, которое вряд ли кто-то тогда счёл историческим.
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