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ФРГ запретила представителям России участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

ФРГ запретила представителям России участвовать в мероприятиях к 80-летию Победы

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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