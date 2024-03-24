Специальная военная операция России на территории Украины после открытого вступления в конфликт коллективного Запада де-факто переросла в войну.
Почему СВО де-факто стала войной
Комментарии
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Виктор Тимошевский
И сколько бойцов нужно было положить для молниеносности? Готовы были бы расстаться ради этого с отцом,братом,мужем?
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16 час.
СВ
Сергей Васильевич
Сначала нужно принять к Англии эффективные меры. Вызвать огонь на себя всегда успеется.
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3 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Если это война......где военное положение? Где всеобщая мобилизация?
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1 мин.
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