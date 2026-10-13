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ФГР рассказала, почему Нидерланды отказали в визах лидерам сборной России

ФГР рассказала, почему Нидерланды отказали в визах лидерам сборной России

Федерация гимнастики России сообщила, что лидеры национальной команды получили отказ в визах в Роттердам из-за того, что их посчитали угрозой международным отношениям.

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