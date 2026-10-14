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Царьград

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Ingka продала последние 80 га земли в России бизнесмену Узилову

Ingka продала последние 80 га земли в России бизнесмену Узилову

Ingka Group, головная структура IKEA, продала в ноябре 2024 года последние земельные участки в Московской, Ленинградской и Челябинской областях общей площадью более 80 гектаров предпринимателю Роберту Узилову, завершив тем самым выход из российских активов.

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