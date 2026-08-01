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Регионы России

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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за травмы колена

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за травмы колена

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Митрюшкин получил рассечение тканей колена в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского «Динамо» (1:2) и вынужден пропустить 10-12 дней восстановления.

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