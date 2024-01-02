Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Kurbatov
    Среди узбеков таких, пожалуй, меньше всего.УЗБЕКИ СОЖАЛЕЮТ О...
  • Тамара Елисеева
    Совместно с англичанами, исчадие  ада.БРИКС удвоился, э...
  • Цуркан Арк
    Американский мир - это откровенное зло планеты, это сатанинское исчадьеБРИКС удвоился, э...

Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

Нужны ли северные города, СМП эффективнее Суэца и развитие Восточного полигона

1. А так уж ли надо ли было нашей стране строить столько крупных северных городов в эпоху СССР, нельзя ли было обойтись вахтовыми посёлками? Этим вопросом задаётся блогер Мужчина средних лет, цитирую (ссылка): Я почти двадцать лет работаю на Севере России и побывал практически во всех нефтеградах страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх