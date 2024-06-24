Пижама: куда, как и с чем ее носить этим летом, чтобы выглядеть на все сто

Фото: Соцсети Мы не знаем точно, когда ношение атласного пижамного комплекта вне дома стало модным заявлением, а не модным faux pas, но это стало полномасштабным трендом, и — давайте сознаемся! — мы не можем быть счастливее.
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