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Пижама: куда, как и с чем ее носить этим летом, чтобы выглядеть на все сто

Фото: Соцсети Мы не знаем точно, когда ношение атласного пижамного комплекта вне дома стало модным заявлением, а не модным faux pas, но это стало полномасштабным трендом, и — давайте сознаемся! — мы не можем быть счастливее.

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