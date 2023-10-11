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Вятка Областная

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Игорь Маковский: начало отопительного сезона показало высокую готовность наших энергетиков ликвидировать последствия непогоды на своих территориях и прийти на помощь соседям

На оперативном совещании генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский высоко оценил реализацию восстановительных мероприятий на энергообъектах, подвергшихся влиянию североатлантического циклона 7 и 8 октября.

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