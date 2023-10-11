Игорь Маковский: начало отопительного сезона показало высокую готовность наших энергетиков ликвидировать последствия непогоды на своих территориях и прийти на помощь соседям

На оперативном совещании генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский высоко оценил реализацию восстановительных мероприятий на энергообъектах, подвергшихся влиянию североатлантического циклона 7 и 8 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)