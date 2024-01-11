Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации в среду, 10 января, заявил, что Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в атаке на Белгород, когда побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря.
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