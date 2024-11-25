Для школьников готовится интересный образовательный проект в области экологии 

Плачевное состоянии лесов, в частности, и экологии, в целом, в котором мы сейчас находимся, является следствием уровня образованности, понимания важности защиты среды и правильного взаимодействия с природой, которое молодежь получает в школе, а взрослые - через информационное поле страны.
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