Стало известно об отношениях погибшего участника «Голоса» с женой

Покончивший с собой участник шоу «Голос» Кунгуров находился в процессе развода Покончивший с собой участник шоу «Голос», эстрадный певец Евгений Кунгуров находился в процессе развода с женой Ириной Мелединой.
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