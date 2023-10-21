В Кольцово задерживаются несколько рейсов авиакомпании Red Wings

В аэропорту Кольцово задерживается прибытие сразу нескольких рейсов авиакомпании Red Wings. По информации на онлайн-табло аэропорта, борт WZ-1042 из Кемерово, который должен быть прибыть еще в 09-45, ожидается в 18-00.
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