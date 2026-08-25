Где купить бензин, дизель и газ в Крыму 25 августа: адреса АЗС

Сегодня, 25 августа, бензин, дизель и газ есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь АЗС Arsoil — улица Беспалова · АИ-92, ДТ — свободная продажа Симферопольский район АЗС Arsoil — село Чистенькое · АИ-92, ДТ — свободная продажа АЗС Arsoil — село Богдановка · АИ-92, ДТ — свободная продажа АЗС Arsoil — село Строгоновка · АИ-92, ДТ — свободная продажа Белогорск АЗС — улица Нижнегорская, 117 · АИ-92, АИ-95, ДТ — свободная продажа АЗС — улица Нижнегорская, 53А · АИ-92, АИ-95, ДТ — свободная продажа Старый Крым АЗС — улица Чапаева, 50Б · АИ-92, АИ-95, ДТ — свободная продажа Севастополь АЗС «ТЭС» · АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92, ДТ — по QR-кодам (с 9:00 до 16:00) · ДТ NP, АИ-100, газ-пропан — свободная продажа · Газ в баллонах — только на АЗС на Городском шоссе · Заправка газом авто доступна на 3 АЗС: · Гончарное · Крестовского, 56 · Фиолентовское шоссе, 5 · Разрешена заправка в канистры (для генераторов) АЗС «АТАН» · АЗС Руднева, 44 — АИ-92 по QR-коду (с 10:00, 20 л) · АЗС Хрусталева, 62 — АИ-92 по QR-коду (с 10:00, 20 л) · ДТ и ДТ Ультра — свободная продажа на 17 АЗС «АТАН» · Разрешена заправка в канистры (для генераторов) Правила получения QR-кодов: · Рассылка кодов — с 22:00 · Ранее поданные заявки активны · Новые заявки учитываются в завтрашней выдаче · Проверкабота до 22:30 Перед выездом обязательно проверяйтекарту.