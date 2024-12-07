Түбән Кама балалар хастаханәсендә намаз бүлмәсе ачылды

Түбән Кама балалар район хастаханәсендә намаз бүлмәсе ачылды. Әлеге чарада Түбән Кама шәһәре һәм районы имам-мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибраһимов, баш табибның медицина бүлеге буенча урынбасары Наил Фәйзрахманов, кунаклар һәм пациентлар катнашты.
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