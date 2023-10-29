Вена (ATP). Финал. Медведев сыграет с Синнером

Сетка турнира здесь. Erste Bank Open Вена, Австрия 23 – 29 октября 2023 ATP 500 Призовой фонд – 2 409 835 евро Открытые корты, хард Финал Даниил Медведев (Россия) Янник Синнер (Италия) Дата проведения 29 октября, 16.
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