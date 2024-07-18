Учёные обнаружили тоннели длиной в десятки метров под поверхностью Луны Ирэн ОрлонскаяЕстественный спутник Земли, Луна, известен своими экстремальными условиями, делающими его одним из наиболее непригодных мест в Солнечной системе.
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