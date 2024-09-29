Началась эвакуация жителей Первомайского городского округа в ЛНР из зоны пожара

В Первомайском городском округе Луганской Народной Республики (ЛНР) правоохранительные органы организуют эвакуацию жителей, чьи дома пострадали от пожара в поселке Сокологоровка или находятся в угрожаемой зоне .
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