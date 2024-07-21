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Замкомбрига ВС России: освобождение Красногоровки идет к завершению

Замкомбрига ВС России: освобождение Красногоровки идет к завершению

Процесс освобождения города Красногоровки Вооруженными силами России идет к завершению. Об этом сообщил заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

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