Замкомбрига ВС России: освобождение Красногоровки идет к завершению

Процесс освобождения города Красногоровки Вооруженными силами России идет к завершению. Об этом сообщил заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.
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