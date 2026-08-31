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Пронедра

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Управляемые складки дали надувным мембранам несколько устойчивых форм

Управляемые складки дали надувным мембранам несколько устойчивых форм

Инженеры разработали способ создавать надувные мембранные конструкции, которые могут принимать несколько различных устойчивых форм в зависимости от давления и управляемых складок.

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