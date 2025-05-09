Путин поднял тост за Победу, мир и друзей России на торжественном приёме в Кремле

В Кремле состоялся торжественный обед, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин устроил торжественный приём для зарубежных делегаций, прибывших в Москву, чтобы вместе отдать дань памяти героям, остановившим нацизм.