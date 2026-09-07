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Преемник Сафонова: юный голкипер из Новгорода отбил два пенальти за один тайм

Преемник Сафонова: юный голкипер из Новгорода отбил два пенальти за один тайм

t.me/ЮФЛ Северо-Запад | Юношеская футбольная лига Голкипер футбольного клуба "Электрон" из Великого Новгорода Виктор Артемьев отразил два пенальти за один тайм в матче Юношеской футбольной лиги Северо-Запад U-16 против калининградской СШОР-5.

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