Преемник Сафонова: юный голкипер из Новгорода отбил два пенальти за один тайм

t.me/ЮФЛ Северо-Запад | Юношеская футбольная лига Голкипер футбольного клуба "Электрон" из Великого Новгорода Виктор Артемьев отразил два пенальти за один тайм в матче Юношеской футбольной лиги Северо-Запад U-16 против калининградской СШОР-5.