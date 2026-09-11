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Происшествия

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В Калининградской области следователями СК России установлены обстоятельства убийства беременной девушки, совершенного в 2009-м году

В Калининградской области следователями СК России установлены обстоятельства убийства беременной девушки, совершенного в 2009-м году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области продолжается планомерная работа по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории региона в прошлые годы.

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