Открытие ледового городка в Новом Уренгое состоится 25 декабря

В Новом Уренгое назвали дату открытия ледового городка и резиденции Деда Мороза. Жителей и гостей города ждут на празднике, который состоится 25 декабря, сообщили в telegram-канале администрации газовой столицы.
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