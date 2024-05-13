Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Макронов не жалеть! Наши воюющие блогеры объявили охоту на «диких гусей» из Франции

Париж в печали: на Украине отправился к Бандере «лучший альпийский стрелок» Заявив, что натовские вояки присутствуют на Украине, премьер-министр Польши Дональд Туск не стал уточнять, из каких именно стран военнослужащие и в каком количестве.

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Комментарии
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Tania Еременко
макаронов-лягушатников в плен не брать!
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11 час.
Светлана Соловьева
Всех иностранцев не брать в плен, а расстрелять на месте.
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11 час.
Ратник Ратник
И не берут
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7 час.

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