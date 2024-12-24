В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране могут включить арабский язык в список предметов Всероссийской олимпиады школьников, сейчас этот вопрос прорабатывается, пишет агентство РИА Новости.
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