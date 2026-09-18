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FiNE NEWS

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Россияне снова рвут Турцию на части: 343 сделки в августе и первое место в кармане!

Вот это мы понимаем — настоящий турецкий бум от наших! В августе 2026 года россияне снова взлетели на вершину рейтинга иностранных покупателей жилья в Турции, оформив 343 квартиры и дома.

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