Купили проектор для кино, а картинка бледная: какие параметры действительно важно проверить в магазине

Портативные проекторы в последнее время набирают все большую популярность – и неспроста. С этим устройством можно устроить настоящий домашний кинотеатр, организовать совместный просмотр с друзьями или игровой вечер для детей.
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