«Ведомости» допустили уход Абрамченко, Шульгинова и Матыцина в Госдуму

Экс-вице-премьер Виктория Абрамченко и бывшие министры энергетики и спорта Николай Шульгинов и Олег Матыцин, покинувшие правительство после смены состава, вскоре могут стать депутатами Государственной думы, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России.