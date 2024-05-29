«Ведомости» допустили уход Абрамченко, Шульгинова и Матыцина в Госдуму

Экс-вице-премьер Виктория Абрамченко и бывшие министры энергетики и спорта Николай Шульгинов и Олег Матыцин, покинувшие правительство после смены состава, вскоре могут стать депутатами Государственной думы, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России.
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