Почему «купить всё купе, а потом вернуть билеты» — плохая идея

Мечта ехать в поезде дальнего следования в полном одиночестве знакома многим пассажирам. После тяжелого рабочего дня или долгой дороги далеко не каждому хочется делить ограниченное пространство с незнакомыми людьми: терпеть громкие разговоры, свет от смартфона посреди ночи, чужие привычки или постоянные перемещения по вагону.