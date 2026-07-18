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Пронедра

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Почему «купить всё купе, а потом вернуть билеты» — плохая идея

Почему «купить всё купе, а потом вернуть билеты» — плохая идея

Мечта ехать в поезде дальнего следования в полном одиночестве знакома многим пассажирам. После тяжелого рабочего дня или долгой дороги далеко не каждому хочется делить ограниченное пространство с незнакомыми людьми: терпеть громкие разговоры, свет от смартфона посреди ночи, чужие привычки или постоянные перемещения по вагону.

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