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    Ел колбасу докторскую с Кудымкара, прям СССР потянуло, потом бац и пропала, всë!Можно смело покуп...
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    И кстати, вспомните росстат. 85 процентов жителей нашей страны положительно относятся к мигрантам. Это ли не показате...Можно смело покуп...
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    😂 Брехня. Статья проплаченная.Можно смело покуп...

Всероссийская «Ночь кино» пройдет в Приморье 24 августа

Всероссийская «Ночь кино» пройдет в Приморье 24 августа

Приморский край присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». В предстоящую субботу, 24 августа, в домах культуры, музеях, библиотеках, кинозалах, парках бесплатно покажут приморцам новинки отечественного кинематографа – художественные фильмы «Воздух», «Сто лет тому вперед» и «По щучьему велению».

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