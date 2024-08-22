Всероссийская «Ночь кино» пройдет в Приморье 24 августа

Приморский край присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». В предстоящую субботу, 24 августа, в домах культуры, музеях, библиотеках, кинозалах, парках бесплатно покажут приморцам новинки отечественного кинематографа – художественные фильмы «Воздух», «Сто лет тому вперед» и «По щучьему велению».