Мила Заворотнюк впервые посетила могилу своей матери

Недавно скончавшуюся актрису Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь 1 июня этого года. Хотя один из членов семьи, их пятилетняя дочь Мила, отсутствовала на церемонии прощания, родственники решили провести еще одну важную церемонию на следующий день после похорон.
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