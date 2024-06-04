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Мила Заворотнюк впервые посетила могилу своей матери

Мила Заворотнюк впервые посетила могилу своей матери

Недавно скончавшуюся актрису Анастасию Заворотнюк проводили в последний путь 1 июня этого года. Хотя один из членов семьи, их пятилетняя дочь Мила, отсутствовала на церемонии прощания, родственники решили провести еще одну важную церемонию на следующий день после похорон.

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