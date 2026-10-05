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Нижегородская правда

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Расчлененные тела женщин обнаружили в «Газели» в Нижегородской области

Расчлененные тела женщин обнаружили в «Газели» в Нижегородской области

Нижегородский дезертир убил и расчленил свою сожительницу и двух ее родственниц. Тела женщин обнаружили в арендованной «Газели», сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

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