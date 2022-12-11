﻿﻿Свойства геля алоэ вера использовались для ухода за кожей с древних времен. Было показано, что содержащиеся в нем увлажняющие и восстанавливающие вещества полезны в борьбе с кожными заболеваниями и изменениями, влияющими на внешний вид.