Свойства геля алоэ вера использовались для ухода за кожей с древних времен. Было показано, что содержащиеся в нем увлажняющие и восстанавливающие вещества полезны в борьбе с кожными заболеваниями и изменениями, влияющими на внешний вид.
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