НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

1 подписчик

Политолог Камкин: крах экономики Франции или ФРГ означает крах всего ЕС

Политолог Камкин: крах экономики Франции или ФРГ означает крах всего ЕС

Какие политические последствия для Евросоюза могут вызвать экономические проблемы во Франции и Германии? За счет чего Брюссель - как там клятвенно обещают - собирается тянуть нахлебников из Киева? И почему граждан Евросоюза не устраивает ответ, что миллиарды их налогов тратят на "свободу и демократию" на Украине, и они требуют детального отчета по расходам? В студии программы "События.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым