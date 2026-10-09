Политолог Камкин: крах экономики Франции или ФРГ означает крах всего ЕС

Какие политические последствия для Евросоюза могут вызвать экономические проблемы во Франции и Германии? За счет чего Брюссель - как там клятвенно обещают - собирается тянуть нахлебников из Киева? И почему граждан Евросоюза не устраивает ответ, что миллиарды их налогов тратят на "свободу и демократию" на Украине, и они требуют детального отчета по расходам? В студии программы "События.