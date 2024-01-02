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  • Евгений МакЛауд
    Чо толку говно это пинать, Пэсков на месте, главного друга-пидора филю уже успокоил. Вот если бы весь это петушатник ...Беспозвоночная ми...
  • Евгений МакЛауд
    Англия главный наркодилер планетарного масштаба уже много веков. Помните - Индия, это алмаз в короне британской импер...Спасибо, оставьте...
  • Владислав Владислав
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Спасибо, оставьте себе: "Ценности", которые пытались попасть в Россию и были отправлены в нокаут

Спасибо, оставьте себе: "Ценности", которые пытались попасть в Россию и были отправлены в нокаут

Царьград © ARKADIUS KOZERA/IMAGEBROKER.COM/GLOBALLOOKPRESS Прошедший год принёс огромное количество новостей и событий - от "мелочовки" до глубинных, важных вестей.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Такие &quot;сокровища&quot; нам без надобности ...
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31 мин.
Владислав Владислав
Это хуже ада ...
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31 мин.
Евгений МакЛауд
Англия главный наркодилер планетарного масштаба уже много веков. Помните - Индия, это алмаз в короне британской империи, а знаете почему?? Потому что индия и азиатский золотой треугольник основные поставщики наркоты. А вы думаете на какие денежки англосаксы кораблики строили и колонии завоёвывали??? Ну а после слияния жидов с англосаксами мы получили совершенно убойную связку, одни торгуют воздухом, другие наркотой и весь мир должен жить по их правилам. Сегодня жидоанглосаксы посчитали, что слишком много людей надо их утилизировать. Ковид, наркота, ну и кормить говном всяким. Так что пока есть жидоанглосаксы, вся планета в смертельной опасности. Очень много они пердят и кислорода потребляют.
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12 мин.

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