Спасибо, оставьте себе: "Ценности", которые пытались попасть в Россию и были отправлены в нокаут

Евгений МакЛауд

Англия главный наркодилер планетарного масштаба уже много веков. Помните - Индия, это алмаз в короне британской империи, а знаете почему?? Потому что индия и азиатский золотой треугольник основные поставщики наркоты. А вы думаете на какие денежки англосаксы кораблики строили и колонии завоёвывали??? Ну а после слияния жидов с англосаксами мы получили совершенно убойную связку, одни торгуют воздухом, другие наркотой и весь мир должен жить по их правилам. Сегодня жидоанглосаксы посчитали, что слишком много людей надо их утилизировать. Ковид, наркота, ну и кормить говном всяким. Так что пока есть жидоанглосаксы, вся планета в смертельной опасности. Очень много они пердят и кислорода потребляют.