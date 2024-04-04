🏝 Ялта празднует день рождения – городу уже 186 лет Как отметила глава администрации Янина Павленко, такое количество лет Ялта находится в статусе города, однако её история началась гораздо раньше.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏝 Ялта празднует день рождения – городу уже 186 лет Как отметила глава администрации Янина Павленко, такое количество лет Ялта находится в статусе города, однако её история началась гораздо раньше.