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test mazurok

1 подписчик
🏝 Ялта празднует день рождения – городу уже 186 лет

🏝 Ялта празднует день рождения – городу уже 186 лет Как отметила глава администрации Янина Павленко, такое количество лет Ялта находится в статусе города, однако её история началась гораздо раньше.

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