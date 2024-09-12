Премьер Британии обсудит с Байденом разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 13 сентября, обсудит с президентом США Джо Байденом возможность разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью переданных Киеву дальнобойных ракет.
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