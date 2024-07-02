Командир "Ахмата" Алаудинов: Украина понимает, что СВО завершится в 2024 году

Специальная военная операция завершится в этом году, причем Украина это понимает. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.