Корпорация Ligado подаёт в суд из-за саботажа планов по развёртывнию 5G-сетей со стороны правительства США

В судебном иске, направленном в федеральный суд США, Ligado заявляет, что Министерство обороны использовало частоты L-диапазона, не предоставив компенсацию, и вело дезинформационную кампанию относительно возможных помех GPS, что вынудило компанию отложить свои планы по внедрению 5G в прошлом году.