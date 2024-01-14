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Анкалаев поблагодарил Тейшейру после победы над Уокером на UFC Fight Night 234

Анкалаев поблагодарил Тейшейру после победы над Уокером на UFC Fight Night 234

Российский боец Магомед Анкалаев отреагировал на сообщение бывшего чемпиона Абсолютного борцовского чемпионата (UFC) Гловера Тейшейры, который тренирует своего соотечественника Алекса Перейру, владеющего титулом промоушена в полутяжёлой весовой категории.

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