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Бол Бол в матче против «Кингз» набрал 23 очка, реализовав 10 из 11 с игры

Бол Бол в матче против «Кингз» набрал 23 очка, реализовав 10 из 11 с игры

Тяжелый форвард «Орландо» Бол Бол в субботу провел свой лучший матч в карьере, набрав 23 очка в игре против «Сакраменто» (123:126 ОТ).

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