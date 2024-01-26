В Японии задержали признавшегося в совершенном 50 лет назад теракте мужчину

Токийская полиция задержала мужчину, который может быть разыскиваемым почти 50 лет членом упраздненной леворадикальной организации «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии», устроившей ряд терактов в Японии.
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