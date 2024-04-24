Rocket Lab впервые успешно развернула две полезные нагрузки на разных орбитах в рамках одного запуска

Ракета Electron запускает полезную нагрузку в космос 24 апреля 2024 года / © Rocket Lab По данным Rocket Lab, спутник для наблюдения Земли NeonSat-1, созданный Исследовательским центром спутниковых технологий (SaTReC) Корейского института передовых наук и технологий (KAIST) имеет на борту телескоп высокого разрешения и предназначен для мониторинга стихийных бедствий на Корейском полуострове.
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