БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скотт Риттер: Украине приходит конец — невест, жен и матерей призовут на верную смерть

Скотт Риттер: Украине приходит конец — невест, жен и матерей призовут на верную смерть

Украинцы уже в шаге от того, чтобы исчезнуть как нация, но ни Киев, ни его западных «друзей» это не останавливает Скотт Риттер   Фото: Hannah Wagner/dpa/ТАСС В первой половине 2026 года на Украине родились 73 292 ребёнка, тогда как умерли 259 853 человека.

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