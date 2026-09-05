Украинцы уже в шаге от того, чтобы исчезнуть как нация, но ни Киев, ни его западных «друзей» это не останавливает Скотт Риттер Фото: Hannah Wagner/dpa/ТАСС В первой половине 2026 года на Украине родились 73 292 ребёнка, тогда как умерли 259 853 человека.