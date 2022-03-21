Депутат Свищев: «Полякам не стыдно? Проходят дальше без стыкового матча. Если Россия им так неприятна, пусть не играют и получают баранку»

Дмитрий Свищев высказался об отказе Польши от матча со сборной России. Ранее ФИФА отстранила Россию от международных матчей.

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