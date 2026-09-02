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Татар-информ

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Гатиятулин подвел итоги предсезонки «Ак Барса»: «Выполнили, что планировали»

Гатиятулин подвел итоги предсезонки «Ак Барса»: «Выполнили, что планировали»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер казанского «Ак Брса» Анвар Гатиятулин на предсезонной пресс-конференции оценил подготовку команды к стартующему сезону КХЛ.

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