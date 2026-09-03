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Царьград

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"Наша сдержанность играет против нас": Жёстко наказать Зеленского призвал Юрий Котенок

"Наша сдержанность играет против нас": Жёстко наказать Зеленского призвал Юрий Котенок

Жёстко наказать Владимира Зеленского призвал Юрий Котенок. Он указал, что киевский режим уже давно проявил свою террористическую суть, поэтому не нужно дожидаться, когда он попытается реализовать свои очередные угрозы: "Наша сдержанность играет против нас".

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