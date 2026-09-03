Жёстко наказать Владимира Зеленского призвал Юрий Котенок. Он указал, что киевский режим уже давно проявил свою террористическую суть, поэтому не нужно дожидаться, когда он попытается реализовать свои очередные угрозы: "Наша сдержанность играет против нас".