Жёстко наказать Владимира Зеленского призвал Юрий Котенок. Он указал, что киевский режим уже давно проявил свою террористическую суть, поэтому не нужно дожидаться, когда он попытается реализовать свои очередные угрозы: "Наша сдержанность играет против нас".
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