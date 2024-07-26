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САМаСТРОЙКА

1 подписчик

Инженерная и бытовая сантехника — в чём разница?

Инженерная и бытовая сантехника — в чём разница?

Современные коммуникации настолько сложны и разнообразны, что легко запутаться. Для многих, что эксплуатационные элементы сантехники, что непосредственно её коммуникационная часть — это одно и то же, но это не так https://samastroyka.

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