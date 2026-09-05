Сковорода пышных оладьев без грамма муки: с яблочной начинкой, почти как пирожки

Простой и очень экономичный рецепт яблочных оладий с манкой станет отличным вариантом для быстрого завтрака, полдника или десерта к чаю.
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